Происшествия 25.11.2025 в 17:11

«Он кричал от боли, а потом сказал: «Мне страшно»

Студент умер от лопнувшего аппендикса, который врачи не могли разглядеть три дня
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Он кричал от боли, а потом сказал: «Мне страшно»
Фото: предоставлено Еленой
18-летний студент из Новосибирска обратился в больницу с сильными болями в животе. Но врачи, со слов родных, отправили его домой – пить обезболивающее: мол, ничего страшного. Но через четыре дня после этого обращения парень умер: о том, что происходило в больнице, его родные рассказали КП-Новосибирск.

Никита был первокурсником НГПУ, изучал географию и английский язык.

- Племянник мне говорил: «Я хочу выучить несколько языков и путешествовать по всему миру», - рассказала КП-Новосибирск Елена, тетя погибшего.

Никита был спортивным парнем, занимался футболом. И серьезно относился к своему здоровью – при серьезном недомогании обращался к врачам.

24 октября, как говорят родные, у Никиты начались сильные боли в животе. Старший брат парня вызвал скорую.

- Его увезли, а буквально через два часа он уже вернулся домой обратно, - вспоминает женщина. – Старший брат спросил его: «Ты почему вернулся?». А Никита отвечает: «Мне сказали пить обезболивающее и ждать». Врачи сделали УЗИ, взяли у него анализы - ни о каком аппендиците речи и не шло.

Два дня Никита, со слов родных, мучился от дикой боли дома.

- Племянник уже просто кричал от боли, - говорит Елена. – 27 октября скорую вызвали повторно. В приемном покое Никита держал брата за руку и сказал: «Мне страшно».

На этот раз парня госпитализировали и прооперировали. Родным сообщили, что операция по поводу кишечной непроходимости (именно такой диагноз, как уверяют родственники студента, поставили парню) прошла успешно: мол, удалили какое-то скопление воздуха, все будет хорошо.

Но лучше Никите не стало: его состояние было тяжелым.

- Позже врачи сообщили, что у племянника начались осложнения на почки и сердце: его подключили к аппаратам. Именно тогда медики впервые заговорили об аппендиците. Оказалось, что у Никиты был гангренозный аппендицит, который лопнул, - негодует Елена. – Как можно было его не заметить? Почему его отпустили из больницы в первый раз? Почему сказали пить обезболивающие? Я сама работаю медсестрой, поэтому могу предположить следующее: из-за обезболивающих могла быть стерта клиническая картина.

Спасти Никиту не удалось: на следующий день после операции парень умер.

Для матери Никиты его смерть стала ударом.

- Она почернела от горя, исхудала, - рассказывает тетя погибшего.

Когда семья приехала в больницу за вещами, врачи, по их словам, игнорировали их.

- Ни слова поддержки, ни соболезнований, - возмущается Елена.

Родные умершего студента подали заявление в Следственный комитет. Они намерены добиваться, чтобы виновные в смерти Никиты понесли наказание.

- Аппендицит в наше время – это вообще не приговор! Его должны были вовремя диагностировать и спасти Никиту, - убеждена женщина.

Сейчас расследованием этого дела занимается Следственный комитет:

- Проводится проверка по поступившему обращению, - рассказали КП-Новосибирск в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Теги
здравоохранение

Все новости

В Улан-Удэ адвоката оштрафовали за передачу «малявы» арестанту
25.11.2025 в 17:38
Запрет на скидки для маркетплейсов вызвал негатив у населения
25.11.2025 в 17:25
«Он кричал от боли, а потом сказал: «Мне страшно»
25.11.2025 в 17:11
В Бурятии вирусы косят школьников
25.11.2025 в 16:36
Иркутский бизнесмен арестован по подозрению в хищениях на объектах Минобороны
25.11.2025 в 16:18
В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №23
25.11.2025 в 16:18
В Улан-Удэ машина угодила в ДТП и сбила пешехода
25.11.2025 в 16:07
В мэрии Улан-Удэ назначили главного по культуре
25.11.2025 в 15:58
Житель Бурятии убил молодого таксиста
25.11.2025 в 15:30
Электросетевое хозяйство Улан-Удэ передадут Россетям
25.11.2025 в 15:24
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ машина угодила в ДТП и сбила пешехода
Авария случилась на улице Борсоева
25.11.2025 в 16:07
Житель Бурятии убил молодого таксиста
Парень хотел помочь пьяному мужчине, идущему ночью вдоль дороги
25.11.2025 в 15:30
Самолет «Аэрофлота» не долетел до Улан-Удэ
Воздушное судно пришлось посадить в Иркутске
25.11.2025 в 11:48
В Бурятии заживо сгорели 32 курицы
Пожар в курятнике случился в Эрхирике
25.11.2025 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru