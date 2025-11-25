Происшествия 25.11.2025 в 17:11
«Он кричал от боли, а потом сказал: «Мне страшно»
Студент умер от лопнувшего аппендикса, который врачи не могли разглядеть три дня
Текст: КП-Новосибирск
18-летний студент из Новосибирска обратился в больницу с сильными болями в животе. Но врачи, со слов родных, отправили его домой – пить обезболивающее: мол, ничего страшного. Но через четыре дня после этого обращения парень умер: о том, что происходило в больнице, его родные рассказали КП-Новосибирск.
Никита был первокурсником НГПУ, изучал географию и английский язык.
- Племянник мне говорил: «Я хочу выучить несколько языков и путешествовать по всему миру», - рассказала КП-Новосибирск Елена, тетя погибшего.
Никита был спортивным парнем, занимался футболом. И серьезно относился к своему здоровью – при серьезном недомогании обращался к врачам.
24 октября, как говорят родные, у Никиты начались сильные боли в животе. Старший брат парня вызвал скорую.
- Его увезли, а буквально через два часа он уже вернулся домой обратно, - вспоминает женщина. – Старший брат спросил его: «Ты почему вернулся?». А Никита отвечает: «Мне сказали пить обезболивающее и ждать». Врачи сделали УЗИ, взяли у него анализы - ни о каком аппендиците речи и не шло.
Два дня Никита, со слов родных, мучился от дикой боли дома.
- Племянник уже просто кричал от боли, - говорит Елена. – 27 октября скорую вызвали повторно. В приемном покое Никита держал брата за руку и сказал: «Мне страшно».
На этот раз парня госпитализировали и прооперировали. Родным сообщили, что операция по поводу кишечной непроходимости (именно такой диагноз, как уверяют родственники студента, поставили парню) прошла успешно: мол, удалили какое-то скопление воздуха, все будет хорошо.
Но лучше Никите не стало: его состояние было тяжелым.
- Позже врачи сообщили, что у племянника начались осложнения на почки и сердце: его подключили к аппаратам. Именно тогда медики впервые заговорили об аппендиците. Оказалось, что у Никиты был гангренозный аппендицит, который лопнул, - негодует Елена. – Как можно было его не заметить? Почему его отпустили из больницы в первый раз? Почему сказали пить обезболивающие? Я сама работаю медсестрой, поэтому могу предположить следующее: из-за обезболивающих могла быть стерта клиническая картина.
Спасти Никиту не удалось: на следующий день после операции парень умер.
Для матери Никиты его смерть стала ударом.
- Она почернела от горя, исхудала, - рассказывает тетя погибшего.
Когда семья приехала в больницу за вещами, врачи, по их словам, игнорировали их.
- Ни слова поддержки, ни соболезнований, - возмущается Елена.
Родные умершего студента подали заявление в Следственный комитет. Они намерены добиваться, чтобы виновные в смерти Никиты понесли наказание.
- Аппендицит в наше время – это вообще не приговор! Его должны были вовремя диагностировать и спасти Никиту, - убеждена женщина.
Сейчас расследованием этого дела занимается Следственный комитет:
- Проводится проверка по поступившему обращению, - рассказали КП-Новосибирск в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Никита был первокурсником НГПУ, изучал географию и английский язык.
- Племянник мне говорил: «Я хочу выучить несколько языков и путешествовать по всему миру», - рассказала КП-Новосибирск Елена, тетя погибшего.
Никита был спортивным парнем, занимался футболом. И серьезно относился к своему здоровью – при серьезном недомогании обращался к врачам.
24 октября, как говорят родные, у Никиты начались сильные боли в животе. Старший брат парня вызвал скорую.
- Его увезли, а буквально через два часа он уже вернулся домой обратно, - вспоминает женщина. – Старший брат спросил его: «Ты почему вернулся?». А Никита отвечает: «Мне сказали пить обезболивающее и ждать». Врачи сделали УЗИ, взяли у него анализы - ни о каком аппендиците речи и не шло.
Два дня Никита, со слов родных, мучился от дикой боли дома.
- Племянник уже просто кричал от боли, - говорит Елена. – 27 октября скорую вызвали повторно. В приемном покое Никита держал брата за руку и сказал: «Мне страшно».
На этот раз парня госпитализировали и прооперировали. Родным сообщили, что операция по поводу кишечной непроходимости (именно такой диагноз, как уверяют родственники студента, поставили парню) прошла успешно: мол, удалили какое-то скопление воздуха, все будет хорошо.
Но лучше Никите не стало: его состояние было тяжелым.
- Позже врачи сообщили, что у племянника начались осложнения на почки и сердце: его подключили к аппаратам. Именно тогда медики впервые заговорили об аппендиците. Оказалось, что у Никиты был гангренозный аппендицит, который лопнул, - негодует Елена. – Как можно было его не заметить? Почему его отпустили из больницы в первый раз? Почему сказали пить обезболивающие? Я сама работаю медсестрой, поэтому могу предположить следующее: из-за обезболивающих могла быть стерта клиническая картина.
Спасти Никиту не удалось: на следующий день после операции парень умер.
Для матери Никиты его смерть стала ударом.
- Она почернела от горя, исхудала, - рассказывает тетя погибшего.
Когда семья приехала в больницу за вещами, врачи, по их словам, игнорировали их.
- Ни слова поддержки, ни соболезнований, - возмущается Елена.
Родные умершего студента подали заявление в Следственный комитет. Они намерены добиваться, чтобы виновные в смерти Никиты понесли наказание.
- Аппендицит в наше время – это вообще не приговор! Его должны были вовремя диагностировать и спасти Никиту, - убеждена женщина.
Сейчас расследованием этого дела занимается Следственный комитет:
- Проводится проверка по поступившему обращению, - рассказали КП-Новосибирск в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Тегиздравоохранение