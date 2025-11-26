Происшествия 26.11.2025 в 08:56

В Улан-Удэ объявили в розыск 17-летнюю девушку

Она ушла из дома 20 ноября
Текст: Андрей Константинов
Полиция Улан-Удэ сообщила о розыске 17-летней Людмилы Гомбожаповой. 20 ноября около 6.30 утра девушка ушла из дома в 113-м микрорайоне на занятия и не вернулась. 

Приметы: азиатской внешности, плотного телосложения, рост 160 сантиметров, волосы темные, глаза карие, на вид 16-17 лет.

Была одета: шапка коричневого цвета, куртка бежевая с капюшоном, брюки темно-серого цвета, ботинки черные. 

Сообщается, что девушка страдает хроническим заболеванием. Ранее она уже неоднократно уходила из дома. 

При наличии информации о разыскиваемой или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (991) 115-03-07, 8 (3012) 43-02-02, 29-24-20, 23-53-22, 23-36-45 или 102.
26.11.2025 в 08:56
