В Улан-Удэ на Борсоева сбили 74-летнего мужчину

Стали известны подробности вчерашнего ДТП на улице Борсоева в Улан-Удэ. В ГАИ республики подчеркнули, что сбитому пешеходу 74 года.

На пожилого мужчину наехала «Тойота Королла» под управлением 52-летней женщины. А в «Тойоту» перед этим врезался сзади автомобиль «Тойота Хайс», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход получил травму, его госпитализировали.