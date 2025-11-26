Происшествия 26.11.2025 в 09:39
В Улан-Удэ на Борсоева сбили 74-летнего мужчину
Он пострадал
Текст: Карина Перова
Стали известны подробности вчерашнего ДТП на улице Борсоева в Улан-Удэ. В ГАИ республики подчеркнули, что сбитому пешеходу 74 года.
На пожилого мужчину наехала «Тойота Королла» под управлением 52-летней женщины. А в «Тойоту» перед этим врезался сзади автомобиль «Тойота Хайс», за рулем которого находился 30-летний мужчина.
В результате ДТП пешеход получил травму, его госпитализировали.