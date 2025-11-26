Происшествия 26.11.2025 в 11:05

Подполковника полиции будут судить в Улан-Удэ

Офицера обвиняют по двум статьям уголовного кодекса
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ поступило в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте, подполковника Андрея Добрынина. Он обвиняется по двум статьям уголовного кодекса.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного офицера полиции возбудили в конце апреля. Его заподозрили в превышении полномочий.

«Установлено, что подозреваемый дал незаконное устное распоряжение подчиненному о неправомерном прекращении производства по факту выявленного административного правонарушения. Сотрудник уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением порочащего проступка. По данному факту назначено проведение служебной проверки», - рассказывали тогда в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

О других подробностях уголовного преследования Андрея Добрынина больше не сообщалось. Однако, по информации «Номер один», в ходе расследования помимо превышения полномочий подполковнику инкриминировали еще и 222-ю статью УК РФ – «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

26.11.2025 в 11:05
