Происшествия 26.11.2025 в 11:28

В моногороде Бурятии продолжают сбрасывать собак в канализацию

В люке обнаружили очередной труп
Текст: Карина Перова
В моногороде Бурятии продолжают сбрасывать собак в канализацию
Фото: архив «Номер один»

В Гусиноозерске снова обнаружили труп собаки в канализационном люке. На этот раз – взрослой. Сотрудники Горводоканала выезжали на колодец по ул. Комсомольская, 21 по сообщению жителей – был зафиксирован выход жидких бытовых отходов.

Во время осмотра коммунальщики наткнулись на мертвого пса. Им понадобилось несколько часов, чтобы вытащить его.

Предположительно, собаку сбросили туда целенаправленно, сама попасть она не могла – сверху лежала тяжелая металлическая крышка.

«Гусиноозерчане, канализация предназначена только для жидких бытовых отходов. Любой твердый предмет может привести к образованию пробки и аварийной ситуации. Не выбрасывайте средства гигиены, пакеты, продукты, иные предметы, тем более животных», - прокомментировали на предприятии.

Специалисты напомнили, что жестокое обращение с животными преследуется законом.

Напомним, ранее местные жители обнаружили в люке четыре трупа щенков.

 

гусиноозерск

