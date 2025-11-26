Происшествия 26.11.2025 в 11:26

В Бурятии пропал еще один подросток

16-летний парень исчез в поселке Николаевский
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропал еще один подросток
В МВД Бурятии сообщили о розыске 16-летнего Артема Кретова. Вчера около 22.00 он ушел из дома в поселке Николаевский Тарбагатайского района и не вернулся.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 165-170 сантиметров, короткие русые волосы, глаза серо-зеленого цвета, на вид 14-16 лет.

Особые приметы: шрам на запястье левой руки.

Был одет: черная вязаная шапка, куртка серая, синие джинсы, бело-зеленые кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (999) 684-73-89, 8 (983) 535-10-03, 8 (3014) 65-54-96 или 102.

Напомним, в Улан-Удэ сейчас идет розыск 17-летней девушки. 20 ноября около 6.30 утра она ушла из дома в 113-м микрорайоне на занятия и не вернулась.
Теги
розыск

Все новости

В Забайкалье ввели крупные штрафы за продажу энергетиков
26.11.2025 в 12:54
В Бурятии ищут несовершеннолетнюю, которая покинула соцучреждение
26.11.2025 в 12:47
Глава поселения и его отец избили общественника
26.11.2025 в 12:39
В Улан-Удэ электрики бросили провода после монтажа сетей
26.11.2025 в 12:32
Семейная ферма как формула успеха
26.11.2025 в 12:21
На Тимлюйский цементный завод поступила новая техника
26.11.2025 в 12:11
«Старики-разбойники» помогают раненым бойцам из Бурятии
26.11.2025 в 12:10
В Бурятии пьяный угонщик устроил аварию прямо возле райотдела полиции
26.11.2025 в 11:57
В корпусах главной больницы Бурятии заменили лифты
26.11.2025 в 11:46
В моногороде Бурятии продолжают сбрасывать собак в канализацию
26.11.2025 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Глава поселения и его отец избили общественника
В Иркутской области в колонию отправилось почти все семейство
26.11.2025 в 12:39
В Бурятии пьяный угонщик устроил аварию прямо возле райотдела полиции
Правоохранители тут же скрутили злоумышленника
26.11.2025 в 11:57
В моногороде Бурятии продолжают сбрасывать собак в канализацию
В люке обнаружили очередной труп
26.11.2025 в 11:28
Подполковника полиции будут судить в Улан-Удэ
Офицера обвиняют по двум статьям уголовного кодекса
26.11.2025 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru