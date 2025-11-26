Происшествия 26.11.2025 в 11:26
В Бурятии пропал еще один подросток
16-летний парень исчез в поселке Николаевский
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии сообщили о розыске 16-летнего Артема Кретова. Вчера около 22.00 он ушел из дома в поселке Николаевский Тарбагатайского района и не вернулся.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 165-170 сантиметров, короткие русые волосы, глаза серо-зеленого цвета, на вид 14-16 лет.
Особые приметы: шрам на запястье левой руки.
Был одет: черная вязаная шапка, куртка серая, синие джинсы, бело-зеленые кроссовки.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (999) 684-73-89, 8 (983) 535-10-03, 8 (3014) 65-54-96 или 102.
Напомним, в Улан-Удэ сейчас идет розыск 17-летней девушки. 20 ноября около 6.30 утра она ушла из дома в 113-м микрорайоне на занятия и не вернулась.
Напомним, в Улан-Удэ сейчас идет розыск 17-летней девушки. 20 ноября около 6.30 утра она ушла из дома в 113-м микрорайоне на занятия и не вернулась.
