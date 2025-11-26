Происшествия 26.11.2025 в 11:57

В Бурятии пьяный угонщик устроил аварию прямо возле райотдела полиции

Правоохранители тут же скрутили злоумышленника
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный угонщик устроил аварию прямо возле райотдела полиции
Фото: freepik.com
Курьезный случай произошел в Северобайкальске. Там пьяный мужчина решил покататься на чужой иномарке, но далеко уехать ему не удалось. Не справившись с управлением, горе-водитель врезался в бетонный блок прямо возле здания райотдела полиции. Там его и повязали сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре туда же с заявлением об угоне пришла женщина. Она сообщила, что ее друг попросил ключи от машины, чтобы забрать забытый телефон. Мужчина был пьян и не имел прав, поэтому она запретила ему садиться за руль. Через 15 минут женщина решила выйти во двор, потому как мужчина не возвращался. Там хозяйка авто увидела, как ее машина выезжает со двора, но остановить водителя она уже не смогла.
Теги
угон

Все новости

В Забайкалье ввели крупные штрафы за продажу энергетиков
26.11.2025 в 12:54
В Бурятии ищут несовершеннолетнюю, которая покинула соцучреждение
26.11.2025 в 12:47
Глава поселения и его отец избили общественника
26.11.2025 в 12:39
В Улан-Удэ электрики бросили провода после монтажа сетей
26.11.2025 в 12:32
Семейная ферма как формула успеха
26.11.2025 в 12:21
На Тимлюйский цементный завод поступила новая техника
26.11.2025 в 12:11
«Старики-разбойники» помогают раненым бойцам из Бурятии
26.11.2025 в 12:10
В Бурятии пьяный угонщик устроил аварию прямо возле райотдела полиции
26.11.2025 в 11:57
В корпусах главной больницы Бурятии заменили лифты
26.11.2025 в 11:46
В моногороде Бурятии продолжают сбрасывать собак в канализацию
26.11.2025 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Глава поселения и его отец избили общественника
В Иркутской области в колонию отправилось почти все семейство
26.11.2025 в 12:39
В моногороде Бурятии продолжают сбрасывать собак в канализацию
В люке обнаружили очередной труп
26.11.2025 в 11:28
В Бурятии пропал еще один подросток
16-летний парень исчез в поселке Николаевский
26.11.2025 в 11:26
Подполковника полиции будут судить в Улан-Удэ
Офицера обвиняют по двум статьям уголовного кодекса
26.11.2025 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru