В Бурятии пьяный угонщик устроил аварию прямо возле райотдела полиции

Курьезный случай произошел в Северобайкальске. Там пьяный мужчина решил покататься на чужой иномарке, но далеко уехать ему не удалось. Не справившись с управлением, горе-водитель врезался в бетонный блок прямо возле здания райотдела полиции. Там его и повязали сотрудники правоохранительных органов.Вскоре туда же с заявлением об угоне пришла женщина. Она сообщила, что ее друг попросил ключи от машины, чтобы забрать забытый телефон. Мужчина был пьян и не имел прав, поэтому она запретила ему садиться за руль. Через 15 минут женщина решила выйти во двор, потому как мужчина не возвращался. Там хозяйка авто увидела, как ее машина выезжает со двора, но остановить водителя она уже не смогла.