Происшествия 26.11.2025 в 12:39
Глава поселения и его отец избили общественника
В Иркутской области в колонию отправилось почти все семейство
Текст: Иван Иванов
Зиминский суд Иркутской области вынес приговор главе Кимельтея Николаю Андрееву и его 75-летнему отцу. Их признали виновными в избиении местного общественника и угрозах убийством, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на телеграм-каналы прокуратуры и регионального управления СКР.
Все произошло в августе 2024 года. Андреев с отцом приехали в село Баргадай и в районе детской площадки напали на местного общественника «на почве личной неприязни». Они вытащили мужчину из машины, избили камнем и палкой, угрожали убийством, разбили стекла и правую пассажирскую дверь его машины. Кроме того, они, угрожая ножом, забрали у пострадавшего телефон, чтобы он не мог позвонить в полицию.
В машине общественника был еще один человек, который попытался убежать и спрятаться в лесу. Но отец Андреева догнал его на мотоцикле и точно также, вооружившись ножом, отобрал у него телефон.
В группах в соцсетях, посвященных жизни Зиминского района, в августе 2024 года сообщалось, что общественники, на которых напали, занимались проверкой благоустройства.
Андреев и его отец получили 3,5 и 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда. Также с них в пользу пострадавших взыскана компенсация более 160 тысяч рублей.
Все произошло в августе 2024 года. Андреев с отцом приехали в село Баргадай и в районе детской площадки напали на местного общественника «на почве личной неприязни». Они вытащили мужчину из машины, избили камнем и палкой, угрожали убийством, разбили стекла и правую пассажирскую дверь его машины. Кроме того, они, угрожая ножом, забрали у пострадавшего телефон, чтобы он не мог позвонить в полицию.
В машине общественника был еще один человек, который попытался убежать и спрятаться в лесу. Но отец Андреева догнал его на мотоцикле и точно также, вооружившись ножом, отобрал у него телефон.
В группах в соцсетях, посвященных жизни Зиминского района, в августе 2024 года сообщалось, что общественники, на которых напали, занимались проверкой благоустройства.
Андреев и его отец получили 3,5 и 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда. Также с них в пользу пострадавших взыскана компенсация более 160 тысяч рублей.
Тегидрака