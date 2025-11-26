Жительница Бурятии натравила собаку на полицейского

В Мухоршибирском районе нерадивая мать малолетнего ребенка получила очередную судимость. Домой к ней и ее сожителю приехал участковый – разобраться с тем, что сожители часто выпивают и оставляют малыша без присмотра. Женщина была пьяной. Открыв калитку участковому, она отдала бегающей по ограде собаке команду «Фас» и пес сразу накинулся на полицейского.

О женщине известно, что она проживает в частном доме с сожителем и новорожденным сыном. Парочка злоупотребляет спиртными напитками, женщина состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом «пагубное употребление алкоголя», была ранее судима. Ребенка сожители часто оставляли без присмотра.

Проверить это, а также побеседовать с сожителями приехали сотрудники полиции. Женщина пригласила участкового пройти во двор дома. Он согласился, но при этом вернулся к автомобилю, чтобы взять папку с документами. В этот момент хозяйка дома, открывая калитку во двор, сказала команду «Фас».

Из калитки тут же выскочила собака рыже-белого цвета, которая сразу набросилась на участкового. Сначала собака вцепилась в стопу правой ноги, а затем стопу левой ноги полицейского. Тот сразу начал отбиваться от собаки папкой. Его напарник выбежал из машины и побежал в сторону участкового, чтобы ему помочь. Когда он подбежал к коллеге, тот уже завалил собаку на землю, придавив ее двумя руками за шею к земле. Он также начал удерживать собаку. Животное лежало на животе, прижатое к земле, рычало, пыталось вырваться.

Они продолжали удерживать ее, чтобы не вскочила и не покусала их. Женщина все это время стояла рядом с калиткой и ничего не предпринимала. Участковый сказал ей позвать кого-нибудь, чтобы убрать собаку. Она зашла во двор своего дома и вышла она вышла с сожителем. Тот взял пса и занес его во двор.

Участковые спросили у женщины, зачем она сказала команду «Фас» собаке. В ответ она сказала, что хотела узнать, нападёт ли собака на участкового или нет.

Мухоршибирский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.



Фото: "Номер один"



