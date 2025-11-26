В Бурятии пожарные вынесли газовые баллоны из полыхающего зимовья

Вчера в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелось зимовье. На место выехали пожарные подразделения 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ.

Когда они прибыли, горела кровля зимовья. Из-за усиления ветра существовала угроза перехода пламени на расположенный рядом жилой дом.

Также пожарные вынесли из полыхающего зимовья два газовых баллона, которые могли бы привести к взрыву и дальнейшему распространению огня.

«В результате пожара выгорели стены и повреждена крыша зимовья. Общая площадь пожара 24 квадратных метра. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.