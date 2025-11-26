В Бурятии водитель уснул за рулем и влетел в грузовик

Сегодня около 12:30 в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошла смертельная авария. Водитель легкового автомобиля «Тойота Гайс» заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем МАН

В телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7» подчеркнули, что водители не пострадали. Однако на месте ДТП скончался пассажир легковушки.

Проводилась деблокировка. На 391-км автодороги Р-258 «Байкал» вводилось реверсивное движение.