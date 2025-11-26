В Бурятии «черные лесорубы» спилили деревья в нацпарке на несколько миллионов

В Бурятии во время ноябрьских патрулей государственные инспекторы Кыренского участкового лесничества зафиксировали несколько случаев незаконной вырубки леса в Тункинском национальном парке.

Так, 1 ноября специалисты задержали 51-летнего «черного лесоруба». Он успел спилить восемь берез и две осины. Ущерб от нелегальной заготовки составил 185 843 руб.

12 ноября госинспекторы выявили две незаконные вырубки. Нарушителей установить не удалось. Сумма нанесённого лесам ущерба составила 1,3 млн рублей и 2,9 млн рублей соответственно.

«По данным фактам сотрудниками национального парка составлены акты о лесонарушении, которые переданы в МО МВД России «Тункинский» для принятия правового решения», - прокомментировали в нацпарке.