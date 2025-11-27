Происшествия 27.11.2025 в 09:14

В Бурятии рейсовый автобус и грузовик столкнулись из-за коровы

ДТП случилось возле Оронгоя
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии рейсовый автобус и грузовик столкнулись из-за коровы
Фото: прокуратура Бурятии

Возле села Оронгой Иволгинского района Бурятии, на 31 км федеральной трассы А-340 случилось ДТП. Автомобиль ГАЗон NEXT сбил корову. Из-за этого в грузовик врезался рейсовый автобус № 280 «Улан-Удэ – Гусиноозерск», ехавший в попутном напралении.

Как сообщает телеграм-канал Иволга-инфо.24/7, в автобусе находились 2 пассажира. Они убыли попутным транспортом в РКБ им. Н.А. Семашко. Предварительно, у них сотрясение головного мозга.

Происшествие уже взяла на контроль прокуратура Бурятии.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Теги
ДТП авария

Все новости

В Бурятии заметили еще одного не улетевшего в теплые края лебедя
27.11.2025 в 10:12
На Бурятию надвигаются морозы до -32 градусов
27.11.2025 в 10:00
В Хоринском районе Бурятии отремонтировали 17 км важной дороги
27.11.2025 в 09:58
В Бурятии чествовали многодетную маму и участницу СВО
27.11.2025 в 09:42
60-летний житель Бурятии погиб на спецоперации
27.11.2025 в 09:38
Юридическая фирма обманула улан-удэнца на 780 тысяч рублей
27.11.2025 в 09:21
Ветеран из Бурятии произвел фурор в Африке
27.11.2025 в 09:14
В Бурятии рейсовый автобус и грузовик столкнулись из-за коровы
27.11.2025 в 09:14
В Бурятии из-за морозов перенесли занятия в школе
27.11.2025 в 09:04
Выгодный отпуск в 2026 году
27.11.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии «черные лесорубы» спилили деревья в нацпарке на несколько миллионов
Большинство нарушителей установить не удалось
26.11.2025 в 15:40
В Бурятии водитель уснул за рулем и влетел в грузовик
В аварии погиб пассажир легковушки
26.11.2025 в 15:27
В Бурятии пожарные вынесли газовые баллоны из полыхающего зимовья
Также они не дали огню перекинуться на соседний дом
26.11.2025 в 15:02
Жительница Бурятии натравила собаку на полицейского

Женщина завела участкового во двор и скомандовала своей собаке «Фас!»

26.11.2025 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru