В Бурятии рейсовый автобус и грузовик столкнулись из-за коровы

Возле села Оронгой Иволгинского района Бурятии, на 31 км федеральной трассы А-340 случилось ДТП. Автомобиль ГАЗон NEXT сбил корову. Из-за этого в грузовик врезался рейсовый автобус № 280 «Улан-Удэ – Гусиноозерск», ехавший в попутном напралении.

Как сообщает телеграм-канал Иволга-инфо.24/7, в автобусе находились 2 пассажира. Они убыли попутным транспортом в РКБ им. Н.А. Семашко. Предварительно, у них сотрясение головного мозга.

Происшествие уже взяла на контроль прокуратура Бурятии.



«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.