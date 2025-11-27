Происшествия 27.11.2025 в 10:29

В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак

Одну из собак полицейские пристрелили, другие убежали
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак
Трагедия произошла 26 ноября утром  рядом с поселком Чекановский, возле Братска, где расположен мусорный полигон. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне стая собак не подпускает медиков к лежащему без движения мужчине. Полицейские прибыли на место и попытались вмешаться, однако псы стали нападать и на правоохранителей.

«Оперуполномоченный применил табельное оружие и дважды выстрелил в сторону животных. Одна из собак скончалась от полученного ранения», — говорится в сообщении полиции.
По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки.
 
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки будет вынесено правовое решение.

Фото: pixabay
Теги
собаки

Все новости

Житель Бурятии незаконно добыл почти 3 тонны нефрита и хранил его в гараже друга
27.11.2025 в 11:56
В Бурятии готовится к открытию новый корпус школы
27.11.2025 в 11:48
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Бурятии
27.11.2025 в 11:44
Каратисты из Бурятии завоевали награды в Японии
27.11.2025 в 11:39
В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на 150 тысяч рублей
27.11.2025 в 11:17
В Бурятии стали организованнее пасти скотину
27.11.2025 в 10:51
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в Бурятии
27.11.2025 в 10:43
В Бурятии участникам СВО выдали паспорта
27.11.2025 в 10:43
В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак
27.11.2025 в 10:29
В Бурятии заметили еще одного не улетевшего в теплые края лебедя
27.11.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Бурятии
Возле Выдрино столкнулись фура и три легковушки
27.11.2025 в 11:44
В Бурятии рейсовый автобус и грузовик столкнулись из-за коровы
ДТП случилось возле Оронгоя
27.11.2025 в 09:14
В Бурятии «черные лесорубы» спилили деревья в нацпарке на несколько миллионов
Большинство нарушителей установить не удалось
26.11.2025 в 15:40
В Бурятии водитель уснул за рулем и влетел в грузовик
В аварии погиб пассажир легковушки
26.11.2025 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru