Происшествия 27.11.2025 в 10:29
В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак
Одну из собак полицейские пристрелили, другие убежали
Текст: Иван Иванов
Трагедия произошла 26 ноября утром рядом с поселком Чекановский, возле Братска, где расположен мусорный полигон. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне стая собак не подпускает медиков к лежащему без движения мужчине. Полицейские прибыли на место и попытались вмешаться, однако псы стали нападать и на правоохранителей.
«Оперуполномоченный применил табельное оружие и дважды выстрелил в сторону животных. Одна из собак скончалась от полученного ранения», — говорится в сообщении полиции.
По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки будет вынесено правовое решение.
Фото: pixabay
