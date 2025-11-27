В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак

Трагедия произошла 26 ноября утром рядом с поселком Чекановский, возле Братска, где расположен мусорный полигон. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне стая собак не подпускает медиков к лежащему без движения мужчине. Полицейские прибыли на место и попытались вмешаться, однако псы стали нападать и на правоохранителей.«Оперуполномоченный применил табельное оружие и дважды выстрелил в сторону животных. Одна из собак скончалась от полученного ранения», — говорится в сообщении полиции.По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки.В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки будет вынесено правовое решение.Фото: pixabay