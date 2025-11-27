Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Бурятии

Очередная крупная авария случилась сегодня утром на федеральной трассе «Байкал». Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», вблизи Выдрино столкнулись сразу четыре автомобиля: легковушки «БМВ», «Тайота Приус» и «Лада Гранта», а также большегруз «Скания».





В результате аварии пострадали 51-летний водитель «Гранты» и 21-летний водитель «Приуса». Их доставили в Кабанскую ЦРБ в состоянии средней тяжести.На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, там введено реверсивное движение.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»