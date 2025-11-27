Происшествия 27.11.2025 в 11:44

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Бурятии

Возле Выдрино столкнулись фура и три легковушки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Бурятии
Очередная крупная авария случилась сегодня утром на федеральной трассе «Байкал». Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», вблизи Выдрино столкнулись сразу четыре автомобиля: легковушки «БМВ», «Тайота Приус» и «Лада Гранта», а также большегруз «Скания». 


В результате аварии пострадали 51-летний водитель «Гранты» и 21-летний водитель «Приуса». Их доставили в Кабанскую ЦРБ в состоянии средней тяжести.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, там введено реверсивное движение. 

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Теги
ДТП

Все новости

Житель Бурятии незаконно добыл почти 3 тонны нефрита и хранил его в гараже друга
27.11.2025 в 11:56
В Бурятии готовится к открытию новый корпус школы
27.11.2025 в 11:48
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Бурятии
27.11.2025 в 11:44
Каратисты из Бурятии завоевали награды в Японии
27.11.2025 в 11:39
В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на 150 тысяч рублей
27.11.2025 в 11:17
В Бурятии стали организованнее пасти скотину
27.11.2025 в 10:51
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в Бурятии
27.11.2025 в 10:43
В Бурятии участникам СВО выдали паспорта
27.11.2025 в 10:43
В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак
27.11.2025 в 10:29
В Бурятии заметили еще одного не улетевшего в теплые края лебедя
27.11.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак
Одну из собак полицейские пристрелили, другие убежали
27.11.2025 в 10:29
В Бурятии рейсовый автобус и грузовик столкнулись из-за коровы
ДТП случилось возле Оронгоя
27.11.2025 в 09:14
В Бурятии «черные лесорубы» спилили деревья в нацпарке на несколько миллионов
Большинство нарушителей установить не удалось
26.11.2025 в 15:40
В Бурятии водитель уснул за рулем и влетел в грузовик
В аварии погиб пассажир легковушки
26.11.2025 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru