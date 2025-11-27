Житель Улан-Удэ перепил антисептиков и убил жену

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал с женой в Улан-Удэ на улице Таежная в квартире одного из домов. Супруги злоупотребляли спиртными напитками, преимущественно спиртовыми антисептиками и другими спиртосодержащими жидкостями бытового назначения.Утром 25 октября во время очередного совместного употребления спиртного между ними произошла ссора. В ее ходе мужчина схватил кухонный нож и ударил им в грудь жены. От полученной раны та скончалась на месте.Злоумышленник сам вызвал полицию, после чего оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы. В ходе допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах случившегося. На протяжении его содержали под стражей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.