Происшествия 27.11.2025 в 12:20
В Бурятии осужденный чиновник назвал себя жертвой оговора
Однако добиться отмены приговора он все равно не смог
Текст: Андрей Константинов
Провалом завершилась попытка экс-начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Иволгинского района Баира Банзаракцаева оспорить вынесенный ему жесткий приговор. Верховный суд Бурятии, куда он подал апелляционную жалобу, оставил ее без удовлетворения.
Напомним, 19 августа Советский райсуд Улан-Удэ признал Баира Банзаракцаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, чиновник получил взятку от предпринимателя в размере почти 1,4 млн рублей за содействие в заключении контракта и последующей беспрепятственной приемке выполненных работ. Речь шла о неотложном обустройстве временной дамбы для защиты территории Поселья от затопления водами Селенги.
Согласно приговору, экс-чиновник получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере трехкратной суммы взятки – 4 140 000 рублей. Столь суровый приговор был обусловлен в том числе тем, что преступление было совершено в период действия режима чрезвычайной ситуации.
Не согласившись с таким решением Баир Банзаракцаев, который так и не признал вину, подал жалобу. В ней он назвал приговор райсуда незаконным, необоснованным и несправедливым.
По словам осужденного, приговор был основан только на «противоречивых показаниях» его знакомого предпринимателя, а деньги, которые по версии следствия были взяткой, он на самом деле брал в долг, который затем вернул.
«Предприниматель обратился в правоохранительные органы спустя значительный промежуток времени после якобы произошедших событий. Деньги, взятые у него в долг, были возвращены последнему в полном объеме за два года до возбуждения уголовного дела», - написал в своей жалобе Банзаракцаев, заявив, что бизнесмен «вынужден был оговорить его с целью заключения досудебного соглашения, поскольку сам привлекался к уголовной ответственности».
Также экс-чиновник указал на другие имеющиеся в деле нестыковки и просил отменить приговор, а дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда.
Однако эти заявления Баира Банзаракцаева не впечатлили судей апелляционной инстанции.
«Все доводы осужденного и его адвоката о невиновности в совершении инкриминируемого ему преступления являлись предметом проверки в суде первой инстанции, однако не нашли своего подтверждения. Назначенное Банзаракцаеву наказание соответствует принципу справедливости, соразмерно содеянному и смягчению не подлежит», - резюмировала Фемида.
