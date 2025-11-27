В Улан-Удэ на 7 часов задержали вылет рейса в Екатеринбург

Сегодня в аэропорту «Байкал» на семь часов задержали вылет рейса WZ 1014 авиакомпании «Red Wings», следующего по маршруту «Улан-Удэ – Екатеринбург».

Самолет должен был взлететь в 08:45, однако рейс перенесли на 15:50, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав авиапассажиров.

