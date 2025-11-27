Происшествия 27.11.2025 в 14:00

В Улан-Удэ на 7 часов задержали вылет рейса в Екатеринбург

Самолет должен был взлететь в 08:45
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на 7 часов задержали вылет рейса в Екатеринбург
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Сегодня в аэропорту «Байкал» на семь часов задержали вылет рейса WZ 1014 авиакомпании «Red Wings», следующего по маршруту «Улан-Удэ – Екатеринбург».

Самолет должен был взлететь в 08:45, однако рейс перенесли на 15:50, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав авиапассажиров.

Ранее «Номер один» сообщал, что самолет «Аэрофлота» не долетел до Улан-Удэ. Воздушное судно пришлось посадить в Иркутске.

