Происшествия 27.11.2025 в 15:55

Забайкальца будут судить в Бурятии за гибель женщины в страшном ДТП

Неудачный обгон завершился лобовым столкновением с фурой
Текст: Андрей Константинов
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Смертельное ДТП случилось 1 августа около 12 часов дня на 587-м км федеральной трассы «Байкал» недалеко от села Хонхолой. 

«Обвиняемый ехал на автомобиле «Ниссан Икстрейл». Приближаясь к перекрестку, не соблюдая скоростной режим и проигнорировав сигнал движущегося впереди него автомобиля о повороте, мужчина начал его обгон. Не справившись с управлением, он допустил выезд за пределы проезжей части, где столкнулся с грузовым тягачом», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



В аварии погибла 63-летняя пассажирка иномарки. Также травмы различной степени тяжести получили оба водителя.

В настоящее время уголовное дело направлено в Мухоршибирский райсуд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
