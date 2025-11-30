В Улан-Удэ беременная многодетная мать едва не отправила мужа на тот свет

В Улан-Удэ многодетная мать чуть не убила пьяного мужа. Местом преступления стала кухня, куда мужчина зашел, чтобы лицом к лицу предъявить супруге свои претензии. Поводом же для ссоры послужила банальная ревность, но истинной причиной трагедии стал коктейль из бытового пьянства и полного краха коммуникации между супругами.При детальном изучении материалов дела сложилось отчетливое впечатление, что единственное, чем в последние несколько лет занималась женщина – это рождение детей и получение государственных выплат. Впрочем, в условиях текущей демографической ситуации регулярное деторождение с ее стороны можно считать личным вкладом в решение наболевшей проблемы. На момент инцидента она не только воспитывала троих несовершеннолетних детишек, но и была на сносях, ожидая четвертого ребенка. Поводом же к противоправным действиям послужил бытовой конфликт между супругами, произошедший утром.В тот день все ребятишки находились у бабушки. Муж, распивая алкоголь на диване в гостиной, к определенному моменту изрядно опьянел и начал обвинять супругу в неверности. Точная суть претензий осталась неясной. Возможно, он сомневался в своем отцовстве и думал, что четвертый ребенок не от него. Гипотез довольно много.Ссора, тем не менее, продолжала разгораться между людьми, пребывавшими в ненормальном состоянии. Женщина, хоть и не пила алкоголь в то утро, но, как позднее установил суд, находилась с похмелья. «Он говорил обидные слова, я на них не реагировала и старалась не отвечать на оскорбления», - описывала она ситуацию, непосредственно предшествовавшую пику их ссоры.Разборка продолжалась около 40 минут. Мужчина, злость которого лишь нарастала (вероятно, этому способствовало продолжающееся употребление алкоголя), в конце концов, направился к супруге на кухню. Спутница жизни как раз готовила им еду, нарезая ножом колбаску.Он вплотную приблизился к ней, не прекращая бурлящий поток оскорблений. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения беременной женщины, и без того страдавшей в тот день от похмелья. Буквально через мгновение она нанесла ему удар ножом… Убивать не хотела, в жизненно важные органы не целилась. Удар пришелся в плечо, однако лезвие повредило артерию, хлынула кровь.На очной ставке она показала, что нож прошел насквозь - в момент удара рука мужа была поднята вверх, поскольку мужчина активно жестикулировал. Позднее потерпевший неоднократно упоминал, что супруга внезапно развернулась и резко нанесла удар. Впрочем, едва ли беременная женщина вдруг превратилась в ловкого ниндзю. Скорее, он был настолько нетрезв, что попросту не успел отреагировать на движение.«Боли не почувствовал», - рассказывал потерпевший. Оно и понятно, ведь мужчина был под воздействием «жидкой анестезии», купленной в ликеро-водочном отделе ближайшего магазина.Хлынувшая кровь изрядно перепугала жену, ведь до этого подобное она видела только в киношных боевиках. Женщина бросилась за бинтами и попыталась перевязать открытую рану. Охваченная паникой, она стала искать телефон, но, не найдя средство связи, в отчаянии побежала к соседке. Та немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Спутница же, пока экстренные службы мчались к месту происшествия, вернулась к супругу и зажала кровоточащий порез.Медики БСМП спасли мужчину, проведя срочную операцию, поскольку пострадавшему стремительно становилось все хуже и хуже: кружилась голова, темнело в глазах, наступил геморрагический шок. Беременная супружница нанесла опасный удар - лезвие рассекло две трети диаметра плечевой артерии. Еще немного, и ее вовсе бы перебило. «В данном случае задета магистральная артерия, из-за потери крови человек мог умереть», - давал показания один из медиков.Следствие не нашло доказательств того, что женщина нанесла удар в состоянии обороны. Между супругами не было ни рукопашной схватки, ни прямых угроз физической расправы. Присутствовала лишь словесная перепалка. Поэтому прямой опасности для жизни и здоровья беременной женщины в тот момент не было. Да, бытовая ситуация сложилась паршивая, но не более. И здесь кроется определенная мораль: если уж совсем невмоготу, то на словесную агрессию следует отвечать словами и не причинять физический вред. Для жителей столь пьющего региона, как наш, эту истину стоит вбивать в голову смолоду.Неосторожное нанесение раны суд тоже отверг.На момент инцидента женщина официально находилась в отпуске по уходу за ребенком. В суде ее тетя дала племяннице самую лестную характеристику, представив образцовой домохозяйкой, заботливой матерью и супругой. Скорее всего, она многое сильно преувеличила в попытке помочь. Медики подтвердили вменяемость подсудимой. Сама же многодетная мать, судя по всему, была глубоко потрясена реальными последствиями нанесенного ею удара… Полностью признала вину и раскаялась.Фемида приговорила улан-удэнку к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Реальное отбывание наказания суд отсрочил на период беременности и до достижения ее будущим ребенком 14-летнего возраста. Протрезвевший муж заявлял, что претензий к ней не имеет, попросил строго не наказывать, дескать, жена извинилась и он извинения принял. Семья помирилась. Но это не помогло…Криминальная история, несомненно, ограничила будущие жизненные перспективы детей. В профессии, где обращают внимание на судимость родителей, им уже не попасть.Эта история - не просто частный случай. Это проекция системного неблагополучия, которое годами копится во многих семьях: бытовое пьянство, нищета и государственная поддержка, сводящаяся к денежным выплатам вместо создания среды для достойной жизни. Мораль здесь не в том, чтобы «уметь держать удар» словесных оскорблений, а в том, что общество, закрывающее глаза на алкоголизм и бытовое насилие, в итоге получает очередное уголовное дело. Пока мы будем списывать происходящее на «особую питейную культуру» региона, кухонные трагедии будут повторяться, калеча жизни детей, которые с рождения ограничены судимостью родителей и атмосферой безысходности.