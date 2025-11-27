Житель Улан-Удэ стал «четырежды героем» алкогольной статьи

В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении горожанина, который, пожалуй, стал рекордсменом по числу судимостей за пьяное вождение. Теперь их у мужчины уже четыре, а ближайшие полтора года ему придется отсидеть в колонии.Как сообщили в Верховном суде Бурятии, горожанин уже имел за плечами непогашенные судимости за управление автомобилем в состоянии опьянения и даже отбывал наказание в колонии. Однако, это никак не охладило его пыл. 29 июня мужчина вновь выпил, сел за руль и поехал кататься, пока его не остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование водителя показало 0,75 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. На мужчину возбудили очередное, уже четвертое по счету уголовное дело.Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд Улан-Удэ признал горожанина виновным. С учетом рецидива преступлений, его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.Не согласившись с таким наказанием, мужчина обжаловал приговор, но ничего не добился. Суд апелляционной инстанции оставил вердикт райсуда без изменения.«Суд первой инстанции в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, который ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и отбывал наказание в исправительном учреждении. Назначенное ему наказание отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений», - отметили в Верховном суде Бурятии.