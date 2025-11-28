Происшествия 28.11.2025 в 09:26

Житель Бурятии для хищения нефрита нанял вертолет

За два рейса тот вывез с месторождения почти три тонны ценного камня
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии для хищения нефрита нанял вертолет
Фото: МВД Бурятии
В МВД Бурятии раскрыли подробности дела о хищении крупной партии нефрита стоимостью свыше 55 млн рублей. Его фигурант - 44-летний житель Тункинского района – обвиняется по двум статьям УК РФ: «Самовольная добыча нефрита в крупном размере» «Незаконное хранение и перевозка самовольно добытого нефрита».

Как сообщили в полиции, злоумышленника разоблачили 28 ноября 2024 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ. 

«Установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый, находясь вблизи села Орлик Окинского района, обнаружил залежи нефрита, выходящего на поверхность. Достоверно зная, что добыча нефрита без лицензии запрещена, из корыстных побуждений он умышленно совершил незаконную добычу полезного ископаемого в крупном размере с целью последующей реализации и получения прибыли», - рассказали в МВД.

Для добычи камня мужчина привлёк двух своих знакомых. Их он заверил, что все легально – якобы у него есть договор подряда с лицензиатом, разрешающий добывать нефрит.

Чтобы перевезти ценный камень, обвиняемый заключил договор с авиакомпанией и нанял вертолет. Представителей перевозчика он также заверил в легальности своих действий.


Воздушное судно за два рейса перевезло 2988 килограммов нефрита с места добычи в Тункинский район. Так злоумышленник перегрузил камень в грузовик и отвез в гараж своего знакомого в село Кырен для хранения. Однако, сбыть нефрит фигурант не успел – его задержали правоохранители.

Как уже сообщал «Номер один», сейчас уголовное дело в отношении мужчины передано на рассмотрение в суд.
Теги
нефрит хищение

Все новости

Житель Бурятии для хищения нефрита нанял вертолет
28.11.2025 в 09:26
Фельдшер из Бурятии пробиралась к больному по пояс в снегу
28.11.2025 в 09:19
В районе Бурятии цены на проезд подняли сразу на 25%
28.11.2025 в 09:08
Снятие статуса самозанятого
28.11.2025 в 09:00
В Бурятии появилась новая схема обмана доверчивых граждан
28.11.2025 в 06:00
Житель Улан-Удэ стал «четырежды героем» алкогольной статьи
27.11.2025 в 17:16
В Бурятии нашли 16-летнюю девушку, которая покинула стены соцучреждения
27.11.2025 в 17:06
Госинспектор нацпарка Бурятии создает красоту из дерева
27.11.2025 в 16:51
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков
27.11.2025 в 16:21
Забайкальца будут судить в Бурятии за гибель женщины в страшном ДТП
27.11.2025 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Житель Улан-Удэ стал «четырежды героем» алкогольной статьи
Неугомонного пьющего водителя снова упекли в колонию
27.11.2025 в 17:16
Забайкальца будут судить в Бурятии за гибель женщины в страшном ДТП
Неудачный обгон завершился лобовым столкновением с фурой
27.11.2025 в 15:55
В Улан-Удэ на 7 часов задержали вылет рейса в Екатеринбург
Самолет должен был взлететь в 08:45
27.11.2025 в 14:00
В Бурятии осужденный чиновник назвал себя жертвой оговора
Однако добиться отмены приговора он все равно не смог
27.11.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru