Происшествия 28.11.2025 в 09:26
Житель Бурятии для хищения нефрита нанял вертолет
За два рейса тот вывез с месторождения почти три тонны ценного камня
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии раскрыли подробности дела о хищении крупной партии нефрита стоимостью свыше 55 млн рублей. Его фигурант - 44-летний житель Тункинского района – обвиняется по двум статьям УК РФ: «Самовольная добыча нефрита в крупном размере» «Незаконное хранение и перевозка самовольно добытого нефрита».
Как сообщили в полиции, злоумышленника разоблачили 28 ноября 2024 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.
«Установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый, находясь вблизи села Орлик Окинского района, обнаружил залежи нефрита, выходящего на поверхность. Достоверно зная, что добыча нефрита без лицензии запрещена, из корыстных побуждений он умышленно совершил незаконную добычу полезного ископаемого в крупном размере с целью последующей реализации и получения прибыли», - рассказали в МВД.
Для добычи камня мужчина привлёк двух своих знакомых. Их он заверил, что все легально – якобы у него есть договор подряда с лицензиатом, разрешающий добывать нефрит.
Воздушное судно за два рейса перевезло 2988 килограммов нефрита с места добычи в Тункинский район. Так злоумышленник перегрузил камень в грузовик и отвез в гараж своего знакомого в село Кырен для хранения. Однако, сбыть нефрит фигурант не успел – его задержали правоохранители.
Как уже сообщал «Номер один», сейчас уголовное дело в отношении мужчины передано на рассмотрение в суд.
Чтобы перевезти ценный камень, обвиняемый заключил договор с авиакомпанией и нанял вертолет. Представителей перевозчика он также заверил в легальности своих действий.
