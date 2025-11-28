Происшествия 28.11.2025 в 10:26

В Улан-Удэ микрик снес женщину на повороте

ДТП случилось на улице Бабушкина
Текст: Карина Перова
Фото: комитет по транспорту администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ на улице Бабушкина микроавтобус сбил женщину. Видео с ДТП опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

Авария произошла возле пешеходного перехода. Горожанка шла в сторону «зебры» с остановки. В этот момент на женщину наехал микрик, который поворачивал на основную дорогу. Тем самым он вытолкнул пешехода на проезжую часть. К счастью, тогда никто не ехал по крайней правой полосе.

«Уважаемые пешеходы, перед переходом ВСЕГДА сначала убедитесь, что водители вас видят и пропускают, а также переходите дорогу СТРОГО по «зебре» – этим простые правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье», - призвали в комитете.

