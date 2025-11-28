Происшествия 28.11.2025 в 10:30
«Он гостил у нее три дня»
Сибиряк ушел из квартиры бывшей жены и таинственно пропал
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области ищут 46-летнего жителя Искитима — кочегара Николая Зорина: мужчина перестал выходить на связь 14 ноября. Семья и волонтеры почти две недели пытаются понять, где может находиться сибиряк и что с ним произошло. КП-Новосибирск поговорила 18-летним сыном пропавшего искитимца — Александром: он рассказал, что происходило с его отцом перед исчезновением.
По словам Александра, вечером 11 ноября они вызвали такси вместе с отцом: парень собирался на ночевку к другу, а его отцу было по пути.
- Но отца мы высадили по дороге: он сказал, что заглянет к моей маме, с которой они в разводе, чтобы узнать, все ли у нее в порядке со здоровьем, — вспоминает Александр. — Позже я узнал, что отец был в гостях у моей мамы и ее нового мужчины почти три дня. Утром 14 ноября, по словам мамы, они сказали отцу, что ему нужно идти домой, возвращаться на работу. Он ответил, что работает неофициально и что это неважно. Но ушел, сказав, что отправится домой. И все — после этого отец исчез, — рассказал сын.
Потом выяснится, что дома Николай так и не появился.
Александр забил тревогу через несколько дней, когда ему позвонила тетя и спросила, где отец.
— Я объяснил, что не знаю: телефон отца к тому моменту был недоступен. И понял, что ситуация серьезная и надо действовать.
Александр обратился в полицию, потом вместе с братом обошел район, где часто появлялся его отец. Но никто из местных его не видел.
Парень уверяет: никаких конфликтов дома не было. Они жили вдвоем с отцом, и Николай никогда не исчезал без предупреждения.
