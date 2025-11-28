Происшествия 28.11.2025 в 10:53
В Улан-Удэ гособвинитель выступил против излишней гуманности суда
Он добился ужесточения наказания для женщины, ударившей мужа ножом
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении горожанки, обвиняемой по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Женщина, будучи пьяной, в ходе ссоры ударила сожителя ножом в живот. Врачи смогли спасти мужчину, но ему пришлось долго лежать в больнице.
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ, рассматривающий дело, проявил к женщине гуманность. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Посчитав приговор слишком мягким, гособвинитель подал апелляционную жалобу.
«Согласившись с позицией прокурора, Верховный суд Бурятии исключил из приговора указание об условном осуждении. Женщина приговорена к трем годам реального лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
