В Улан-Удэ гособвинитель выступил против излишней гуманности суда

В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении горожанки, обвиняемой по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Женщина, будучи пьяной, в ходе ссоры ударила сожителя ножом в живот. Врачи смогли спасти мужчину, но ему пришлось долго лежать в больнице.Железнодорожный райсуд Улан-Удэ, рассматривающий дело, проявил к женщине гуманность. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Посчитав приговор слишком мягким, гособвинитель подал апелляционную жалобу.«Согласившись с позицией прокурора, Верховный суд Бурятии исключил из приговора указание об условном осуждении. Женщина приговорена к трем годам реального лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре Бурятии.