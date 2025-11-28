Короткое замыкание стало причиной пожара в селе Бурятии

Сегодня утром, 28 ноября, на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о задымлении в доме в селе Кижинга. На вызов выехали два отделения пожарной части в составе шести человек.

- По прибытии огнеборцев горела крыша жилого дома. В результате пожара, огнем повреждена кровля дома на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ведомстве предупреждают о том, что категорически запрещается напрямую соединять медные и алюминиевые провода без использования специальных клемм или переходников.

- Такое соединение приводит к окислению, увеличению сопротивления, перегреву и, как следствие, к короткому замыканию и пожару. Доверяйте электромонтажные работы только квалифицированным специалистам, - добавили в ГО и ЧС.

