Водоканал перекрыл воду целому ведомству чиновников в Улан-Удэ
МУП «Водоканал» сообщил о выходе воды по улице Бабушкина. Причиной того стала подрядная организация, которая при проведении земляных работ повредила трубопровод Д-200 мм.
- Бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал» уже работает на месте происшествия. После обследования сетей холодного водоснабжения, для устранения технологического нарушения было принято решение ограничить подачу холодный воды для 13 многоквартирных домов, - сообщили в ведомстве.
В итоге без воды на неопределенное время остались десятки домов по улицам Бабушкина и БКМ. Их адреса:
• ул. Бабушкина д. 23,27,29,57,53,55,31а,110
• БКМ д.24,22,27,29,33,31
Также без воды осталось одно административное здание, в котором находится Комитет городского хозяйства.
Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
Фото: loon.site