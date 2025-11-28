Водоканал перекрыл воду целому ведомству чиновников в Улан-Удэ

МУП «Водоканал» сообщил о выходе воды по улице Бабушкина. Причиной того стала подрядная организация, которая при проведении земляных работ повредила трубопровод Д-200 мм.

- Бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал» уже работает на месте происшествия. После обследования сетей холодного водоснабжения, для устранения технологического нарушения было принято решение ограничить подачу холодный воды для 13 многоквартирных домов, - сообщили в ведомстве.

В итоге без воды на неопределенное время остались десятки домов по улицам Бабушкина и БКМ. Их адреса:

• ул. Бабушкина д. 23,27,29,57,53,55,31а,110

• БКМ д.24,22,27,29,33,31

Также без воды осталось одно административное здание, в котором находится Комитет городского хозяйства.

Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.

Фото: loon.site