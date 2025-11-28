Происшествия 28.11.2025 в 16:23
В Бурятии работа спустя рукава закончилась для пристава уголовным делом
Теперь женщине приходится объясняться со следователями
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава из Хоринского районного отделения УФССП по РБ. Женщина подозревается в служебном подлоге.
Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемая должна была наложить арест на автомобиль, конфискованный у осужденного по приговору суда, для его последующей реализации.
«Не желая утруждать себя, пристав изготовила акт об аресте машины без выезда к месту её хранения и надлежащего описания. После чего подписала акт у владельца и двух случайных людей, поставивших подписи в качестве понятых, которыми они в действительности не являлись. В ходе дальнейшей эксплуатации хозяином автомобиль сломался, а неисправные части были демонтированы. При должном оформлении ареста на имущество за его повреждение мужчину бы привлекли к уголовной ответственности, что гарантировало бы сохранность автомобиля», - рассказали в следственном ведомстве.
В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.
Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемая должна была наложить арест на автомобиль, конфискованный у осужденного по приговору суда, для его последующей реализации.
«Не желая утруждать себя, пристав изготовила акт об аресте машины без выезда к месту её хранения и надлежащего описания. После чего подписала акт у владельца и двух случайных людей, поставивших подписи в качестве понятых, которыми они в действительности не являлись. В ходе дальнейшей эксплуатации хозяином автомобиль сломался, а неисправные части были демонтированы. При должном оформлении ареста на имущество за его повреждение мужчину бы привлекли к уголовной ответственности, что гарантировало бы сохранность автомобиля», - рассказали в следственном ведомстве.
В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.