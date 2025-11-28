Два жителя Бурятии незаконно срубили 115 деревьев

В МВД Бурятии сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении двух жителей республики в возрасте 44 и 53 лет. Они обвиняются в незаконной рубке леса.Как рассказали в полиции, злоумышленники орудовали с размахом. Всего с апреля по август 2025 года они успели срубить 115 сосен и лиственниц. Предварительный ущерб от действий «черных лесорубов» оценивается в 1,7 миллиона рублей.«Злоумышленники заготавливали древесину в Еравнинском сельском участковом лесничестве без соответствующих разрешительных документов. Фигуранты были задержаны на месте преступления. В ходе обысков полицейские изъяли предметы, использовавшиеся при совершении преступления: трактор, прицеп, бензопилы и иные улики, имеющие значение для расследования», - сообщили в МВД.На имущество обвиняемых наложили арест на сумму 1,2 миллиона рублей. Причиненный ущерб лесорубы уже полностью возместили.В настоящее время уголовное дело направлена в суд для рассмотрения, по существу.