Происшествия 28.11.2025 в 18:10

Охранники ночного клуба не рассчитали сил

В Иркутске осуждены пять охранников ночного заведения за совершение ряда преступлений
Текст: Иван Иванов
СУ СК России по Иркутской области добился в суде вынесения обвинительного  приговора пятерым мужчинам, - сообщает пресс-служба ведомства. 
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух лиц, группой лиц, из хулиганских побуждений), пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что 28 января 2024 года в одном из ночных клубов города Иркутска между тремя посетителями и лицами, осуществлявшими охранные услуги, произошёл конфликт из-за незначительного повода. 

Подсудимые вывели троих мужчин из бара в зону контроля, где избили потерпевших, а также повредили имущество двоих из них. После чего соучастники насильно удерживали двух мужчин в комнате охраны и всячески пресекали их попытки освобождения до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Суд признал всех фигурантов виновными и назначил одному из осуждённых наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием из заработной платы в доход государства 10%, остальным – в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет условно с испытательным сроком 3 года.
Фото: loon.site

