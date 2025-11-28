Охранники ночного клуба не рассчитали сил

СУ СК России по Иркутской области добился в суде вынесения обвинительного приговора пятерым мужчинам, - сообщает пресс-служба ведомства.Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух лиц, группой лиц, из хулиганских побуждений), пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Следствием и судом установлено, что 28 января 2024 года в одном из ночных клубов города Иркутска между тремя посетителями и лицами, осуществлявшими охранные услуги, произошёл конфликт из-за незначительного повода.Подсудимые вывели троих мужчин из бара в зону контроля, где избили потерпевших, а также повредили имущество двоих из них. После чего соучастники насильно удерживали двух мужчин в комнате охраны и всячески пресекали их попытки освобождения до прибытия сотрудников правоохранительных органов.Суд признал всех фигурантов виновными и назначил одному из осуждённых наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием из заработной платы в доход государства 10%, остальным – в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет условно с испытательным сроком 3 года.Фото: loon.site