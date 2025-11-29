В районе Бурятии в пожаре пострадал мужчина

По информации ГО и ЧС, в поселке Усть-Баргузин произошел пожар в бане у одного из местных жителей. На место происшествия был направлен личный состав 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ, включающий 3 человека и 1 единицу техники. По прибытии на место спасатели установили, что горит крыша зимовья. В результате пожара владелец помещения получил ожоги второй степени, площадь поражения составила 15% тела.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает:

Категорически запрещено использовать самодельные обогреватели! Они не имеют защиты от перегрева и короткого замыкания.

Соблюдайте безопасные расстояния от печного отопления и любых нагревательных приборов до горючих материалов (деревянная мебель, постельные принадлежности).

Никогда не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, особенно во время сна.

Электропроводка и отопительное оборудование должны быть в исправном состоянии и регулярно проверяться специалистами.