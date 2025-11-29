Происшествия 29.11.2025 в 13:44

В районе Бурятии в пожаре пострадал мужчина

Он получил ожоги
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В районе Бурятии в пожаре пострадал мужчина
фото: ГО и ЧС

По информации ГО и ЧС, в поселке Усть-Баргузин произошел пожар в бане у одного из местных жителей. На место происшествия был направлен личный состав 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ, включающий 3 человека и 1 единицу техники. По прибытии на место спасатели установили, что горит крыша зимовья. В результате пожара владелец помещения получил ожоги второй степени, площадь поражения составила 15% тела.

В результате пожара огнем была повреждена крыша, а также частично мебель. Владелец зимовья, 1978 года рождения, получил ожоги 2-ой степени на 15% тела. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропровода самодельного обогревателя.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает:

Категорически запрещено использовать самодельные обогреватели! Они не имеют защиты от перегрева и короткого замыкания.

Соблюдайте безопасные расстояния от печного отопления и любых нагревательных приборов до горючих материалов (деревянная мебель, постельные принадлежности).

Никогда не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, особенно во время сна.

Электропроводка и отопительное оборудование должны быть в исправном состоянии и регулярно проверяться специалистами.

Теги
пожар

Все новости

Иркутский рейс сел на запасной аэродром
29.11.2025 в 14:20
В районе Бурятии в пожаре пострадал мужчина
29.11.2025 в 13:44
Знакомьтесь, патологический фантазер
29.11.2025 в 08:00
В Бурятии будут делать премиальный продукт из нерпы
29.11.2025 в 07:00
Полтора века вместе с народом
28.11.2025 в 18:47
Культура в фокусе: как нацпроект «Семья» преображает жизнь в Бурятии
28.11.2025 в 18:31
Еще у пяти тысяч жителей Бурятии появилась мобильная связь и интернет 4G
28.11.2025 в 18:22
Охранники ночного клуба не рассчитали сил
28.11.2025 в 18:10
В Улан-Удэ за пять часов устранили последствия аварии
28.11.2025 в 18:01
В Бурятии организация погасила крупный долг перед 63 работниками
28.11.2025 в 17:19
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Иркутский рейс сел на запасной аэродром
Причиной приземления стали неполадки в топливной системе
29.11.2025 в 14:20
Охранники ночного клуба не рассчитали сил
В Иркутске осуждены пять охранников ночного заведения за совершение ряда преступлений
28.11.2025 в 18:10
Два жителя Бурятии незаконно срубили 115 деревьев
Ущерб от «черных лесорубов» превысил 1,7 миллиона рублей
28.11.2025 в 17:10
В Бурятии работа спустя рукава закончилась для пристава уголовным делом
Теперь женщине приходится объясняться со следователями
28.11.2025 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru