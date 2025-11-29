Иркутский рейс сел на запасной аэродром

В международном аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет рейса Иркутск — Москва, сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Речь идет о самолете SU-1563. Как сообщает РБК на борту находились 158 человек. По предварительной информации, причиной экстренной посадки могла стать возможная утечка топлива.



РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Перми, в пресс-службу «Аэрофлота»

«Командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива», — говорится в сообщении. Посадка прошла штатно в 15:32 московского времени. Из Москвы направили резервный борт и пассажиров довезли до Москвы.



Уральская транспортная прокуратура сообщила, что взяла под контроль соблюдение прав пассажиров экстренно севшего рейса, уточнив, что посадка прошла успешно.