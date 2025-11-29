На оживленной улице Улан-Удэ затор

Как сообщает Комитет по транспорту Улан-Удэ, На перекрестке ул.Терешковой - ул. Боевая -ул.З. Космодемъянской произошло ДТП с участием легковых автомобилей, занят перекресток и правая полоса в направлении ул.Боевая.

Движение затруднено. Собираясь отправится на своем личном автомобиле имейте ввиду. Будьте внимательны на дороге.

Телефон «горячей линии «МКУ "Центр управления дорожным движением г. Улан-Удэ» по вопросу движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53