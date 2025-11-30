Происшествия 30.11.2025 в 15:36

Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам более десяти млн рублей

Общая сумма ущерба от действий интернет-аферистов в республике достигла полумиллиарда рублей, жертвами стали тысячи человек
A- A+
Текст: Макар Захаров
Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам более десяти млн рублей
«Номер один»

За последнюю неделю жители нашей республики потеряли 16,5 млн рублей в результате действий интернет-мошенников. Всего с начала года жертвами аферистов стали уже 2171 человек, а общий ущерб превысил полмиллиарда рублей. Наибольшая разовая потеря за неделю составила 8,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.

Только за семь дней на уловки преступников попались 46 человек. Наиболее распространенными схемами обмана стали:

Незаконное списание средств: 27 граждан лишились денег в результате несанкционированного доступа к их банковским счетам, в том числе путем оформления на их имя кредитов.

Взломанные аккаунты: 5 человек перевели деньги, поверив сообщениям в соцсетях от взломанных страниц своих знакомых.

Ложные инвестиции: 3 жителя республики отдали деньги мошенникам, предложившим им «высокодоходные» инвестиции.

Телефонное мошенничество: 6 человек оказались под влиянием лжесотрудников правоохранительных органов, банков и других организаций.

Фишинг: 2 гражданина потеряли средства, перейдя по мошенническим ссылкам в мессенджерах.

Ложные объявления: 3 человека стали жертвами аферистов, разместивших объявления на популярных онлайн-сервисах.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными, не сообщать никому реквизиты банковских карт, коды и пароли, а также проверять информацию через официальные источники.

Теги
бурятия мошенничество

Все новости

Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам более десяти млн рублей
30.11.2025 в 15:36
Житель Бурятии пытался провезти почти тысячу вейпов с наркотиками в Дагестан
30.11.2025 в 15:31
Житель Кабанского района незаконно выловил осетра на миллион рублей
30.11.2025 в 15:23
Мэр города Улан-Удэ поздравил матерей с праздником
30.11.2025 в 15:02
В Бурятии схлестнулись сильнейшие рукопашники ВС РФ
30.11.2025 в 14:41
Сильнейшие из сильнейших
30.11.2025 в 14:36
Атака на «правый» руль не приведет к результату
30.11.2025 в 14:20
Строительство метрополитена в Улан-Баторе начнется в 2026 году
30.11.2025 в 14:15
В Улан-Удэ беременная многодетная мать едва не отправила мужа на тот свет
30.11.2025 в 08:00
В Бурятии эксперты предрекают наркотическое цунами
30.11.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Житель Бурятии пытался провезти почти тысячу вейпов с наркотиками в Дагестан
Тайники с запрещенным грузом на сумму более четырех млн рублей были обустроены в автомобиле по заданию «куратора» из мессенджера
30.11.2025 в 15:31
В Улан-Удэ беременная многодетная мать едва не отправила мужа на тот свет
Бытовой конфликт вспыхнул во время нарезки колбасы
30.11.2025 в 08:00
На оживленной улице Улан-Удэ затор
Затруднено движение из-за ДТП
29.11.2025 в 18:44
Иркутский рейс сел на запасной аэродром
Причиной приземления стали неполадки в топливной системе
29.11.2025 в 14:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru