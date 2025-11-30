Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам более десяти млн рублей

За последнюю неделю жители нашей республики потеряли 16,5 млн рублей в результате действий интернет-мошенников. Всего с начала года жертвами аферистов стали уже 2171 человек, а общий ущерб превысил полмиллиарда рублей. Наибольшая разовая потеря за неделю составила 8,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.

Только за семь дней на уловки преступников попались 46 человек. Наиболее распространенными схемами обмана стали:

Незаконное списание средств: 27 граждан лишились денег в результате несанкционированного доступа к их банковским счетам, в том числе путем оформления на их имя кредитов.

Взломанные аккаунты: 5 человек перевели деньги, поверив сообщениям в соцсетях от взломанных страниц своих знакомых.

Ложные инвестиции: 3 жителя республики отдали деньги мошенникам, предложившим им «высокодоходные» инвестиции.

Телефонное мошенничество: 6 человек оказались под влиянием лжесотрудников правоохранительных органов, банков и других организаций.

Фишинг: 2 гражданина потеряли средства, перейдя по мошенническим ссылкам в мессенджерах.

Ложные объявления: 3 человека стали жертвами аферистов, разместивших объявления на популярных онлайн-сервисах.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными, не сообщать никому реквизиты банковских карт, коды и пароли, а также проверять информацию через официальные источники.