В пригороде Улан-Удэ 4-летний ребенок пострадал в аварии

Накануне вечером на федеральной трассе в районе села Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии случилось ДТП с участием маленького ребенка.

33-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид» не предоставил преимущество движущейся по главной дороге машине «Ниссан Вингроад», из-за чего иномарки столкнулись.

В аварии пострадали водитель и три пассажира «Ниссана», в том числе 4-летний ребенок. Их с травмами легкой степени тяжести доставили в медучреждение.

Установление обстоятельств ДТП контролирует районная прокуратура.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре Бурятии.