Группа подростков в районе села Бурятии въехала в бетонное ограждение

Прокуратура Заиграевского района Бурятии контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в районе села Эрхирик Заиграевского района водитель автомобиля «Тойота Креста» не справился с управлением и въехал в бетонный блок.

- В результате ДТП 4 несовершеннолетних пассажира получили травмы и были госпитализированы. Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.

Фото: прокуратура РБ