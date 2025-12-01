Происшествия 01.12.2025 в 09:29
Группа подростков в районе села Бурятии въехала в бетонное ограждение
Несовершеннолетних доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Заиграевского района Бурятии контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в районе села Эрхирик Заиграевского района водитель автомобиля «Тойота Креста» не справился с управлением и въехал в бетонный блок.
- В результате ДТП 4 несовершеннолетних пассажира получили травмы и были госпитализированы. Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.
Фото: прокуратура РБ
