01.12.2025 в 09:33

В Бурятии годовалый ребенок получил ожог пищевода, проглотив батарейку и монету

Малыша спасли врачи ДРКБ
Текст: Карина Перова
В Бурятии годовалый ребенок получил ожог пищевода 3 степени, проглотив дисковую литиевую батарейку и двухрублевую монету. Малыша спасли врачи ДРКБ.

Маленький пациент поступил в приемно-диагностическое отделение Детской больницы 27 ноября. У него была многократная рвота, высокая температура и появились хрипы при дыхании.

Медики в составе врача-эндоскописта Зорика Хангалова, эндоскопической медицинской сестры Ларисы Никитиной и анестезиолога-реаниматолога Романа Цвикевича оперативно удалили монету и литиевую батарейку из пищевода при помощи внутрипросветной эндоскопии. Последний предмет вызвал химический ожог слизистой оболочки пищевода 3 степени, представляющий серьезную угрозу для жизни ребенка.

«В настоящее время состояние маленького пациента стабилизировано, он находится под круглосуточным наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации. После дальнейшей стабилизации его переведут в профильное отделение», - рассказали в больнице.

