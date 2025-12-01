Происшествия 01.12.2025 в 10:28
В Бурятии хозяин волкодавов-убийц заплатил 300 тысяч за смерть сельчанина
Также его приговорили к году исправительных работ
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии судебные приставы взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с хозяина собак, которые до смерти загрызли прохожего. Жуткий случай произошел 5 марта этого года в нескольких километрах от села Верхний Ичетуй Джидинского района. Там пьяный 47-летний мужчина проходил мимо животноводческой стоянки и стал жертвой нападения двух волкодавов, охранявших стадо. Псы напали на него, кусая за ноги и за руки, и буквально растерзали свою жертву. Тело несчастного обнаружили утром следующего дня.
По факту нападения собак было возбуждено уголовное дело, его взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Резонансный случай прокомментировал даже глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Трагедия, случившаяся в селе Ичетуй, — страшное напоминание о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Алексей Цыденов также напомнил, что владельцы собак должны осознавать, что любая агрессия животного влечёт за собой персональную юридическую ответственность. Он пообещал вместе с Хуралом посмотреть, как повысить ответственность за самовыгул.
По итогам расследования хозяин собак – а им оказался местный фермер - предстал перед судом. Ему инкриминировали ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
На суде мужчина полностью признал вину, а уголовное дело в отношении него просил прекратить. Фермер сообщил, что извинился перед родственниками погибшего сельчанина и оказал материальную помощь в его похоронах в виде денег и одного барана. Хозяин собак также хотел добровольно выплатить компенсацию, однако потерпевшую не устроил ее размер. Что касается самих собак, то после случившегося мужчина их усыпил.
Суд прекращать уголовное дело не стал, но в итоге вынес достаточно мягкий приговор. Фермер получил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с мужчины 300 тысяч рублей.
Как сообщили в УФССП Бурятии, после вступления решения суда в силу к ним поступил исполнительный документ о принудительном взыскании денег с фермера.
«Судебный пристав-исполнитель арестовала банковские счета должника. Размещенных на них денежных средств оказалось достаточно, чтобы погасить компенсацию морального вреда в полном объеме», - сообщили сегодня в Службе судебных приставов.
По факту нападения собак было возбуждено уголовное дело, его взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Резонансный случай прокомментировал даже глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Трагедия, случившаяся в селе Ичетуй, — страшное напоминание о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Алексей Цыденов также напомнил, что владельцы собак должны осознавать, что любая агрессия животного влечёт за собой персональную юридическую ответственность. Он пообещал вместе с Хуралом посмотреть, как повысить ответственность за самовыгул.
По итогам расследования хозяин собак – а им оказался местный фермер - предстал перед судом. Ему инкриминировали ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
На суде мужчина полностью признал вину, а уголовное дело в отношении него просил прекратить. Фермер сообщил, что извинился перед родственниками погибшего сельчанина и оказал материальную помощь в его похоронах в виде денег и одного барана. Хозяин собак также хотел добровольно выплатить компенсацию, однако потерпевшую не устроил ее размер. Что касается самих собак, то после случившегося мужчина их усыпил.
Суд прекращать уголовное дело не стал, но в итоге вынес достаточно мягкий приговор. Фермер получил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с мужчины 300 тысяч рублей.
Как сообщили в УФССП Бурятии, после вступления решения суда в силу к ним поступил исполнительный документ о принудительном взыскании денег с фермера.
«Судебный пристав-исполнитель арестовала банковские счета должника. Размещенных на них денежных средств оказалось достаточно, чтобы погасить компенсацию морального вреда в полном объеме», - сообщили сегодня в Службе судебных приставов.