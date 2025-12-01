Происшествия 01.12.2025 в 11:07

В Бурятии трактористу ограничили свободу за смертельный наезд

Пьяный мужчина без прав сел за трактор и задавил человека
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии трактористу ограничили свободу за смертельный наезд
Фото: ГИБДД Бурятии
Джидинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Он, будучи пьяным, переехал трактором односельчанина. 

Трагедия произошла днем 18 сентября селе Дэдэ-Ичетуй. 63-летний сельчанин, будучи пьяным и не имея прав, решил выгнать из ограды принадлежавший ему трактор «Беларус». В ходе маневрирования он не заметил находившегося рядом 59-летнего мужчину и переехал его. Потерпевший получил страшные травмы и умер на месте.

В ходе следствия сельчанин полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. С учетом положительных характеристик, проблем со здоровьем, а также отсутствия претензий со стороны потерпевших его приговорили к 1 году ограничения свободы. На этот срок ему запретили выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия надзорного органа и являться туда раз в месяц для регистрации.
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ на несколько часов отключат воду и отопление в 47-м квартале
01.12.2025 в 11:11
С дорог Улан-Удэ вывезли 2,5 тысячи кубометров снега
01.12.2025 в 11:09
В Бурятии трактористу ограничили свободу за смертельный наезд
01.12.2025 в 11:07
Спортсменка из Бурятии победила на соревнованиях памяти Юрия Чернова
01.12.2025 в 10:56
У жителей Бурятии с нового года вырастет зарплата
01.12.2025 в 10:43
В Бурятии хозяин волкодавов-убийц заплатил 300 тысяч за смерть сельчанина
01.12.2025 в 10:28
Ансамбль из Бурятии блеснул на «Российской студенческой весне»
01.12.2025 в 10:14
За выходные в Бурятии произошло 55 ДТП
01.12.2025 в 10:09
В районе Бурятии детей отправили на дистант из-за ОРВИ
01.12.2025 в 09:52
Декабрь в Улан-Удэ станет ужасом для коммунальщиков
01.12.2025 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии хозяин волкодавов-убийц заплатил 300 тысяч за смерть сельчанина
Также его приговорили к году исправительных работ
01.12.2025 в 10:28
В Бурятии годовалый ребенок получил ожог пищевода, проглотив батарейку и монету
Малыша спасли врачи ДРКБ
01.12.2025 в 09:33
Группа подростков в районе села Бурятии въехала в бетонное ограждение
Несовершеннолетних доставили в больницу
01.12.2025 в 09:29
В пригороде Улан-Удэ 4-летний ребенок пострадал в аварии
На трассе столкнулись две иномарки
01.12.2025 в 09:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru