В Бурятии трактористу ограничили свободу за смертельный наезд

Джидинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Он, будучи пьяным, переехал трактором односельчанина.Трагедия произошла днем 18 сентября селе Дэдэ-Ичетуй. 63-летний сельчанин, будучи пьяным и не имея прав, решил выгнать из ограды принадлежавший ему трактор «Беларус». В ходе маневрирования он не заметил находившегося рядом 59-летнего мужчину и переехал его. Потерпевший получил страшные травмы и умер на месте.В ходе следствия сельчанин полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. С учетом положительных характеристик, проблем со здоровьем, а также отсутствия претензий со стороны потерпевших его приговорили к 1 году ограничения свободы. На этот срок ему запретили выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия надзорного органа и являться туда раз в месяц для регистрации.