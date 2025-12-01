На трассе в Бурятии две фуры изуродовали микроавтобус

«По предварительным данным, с водитель грузового автомобиля «Джифанг» не учёл дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Хайс». От удара микроавтобус выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Донгфенг». В результате аварии травмы получили водитель и 2 пассажира микроавтобуса», - рассказали в ГИБДД Бурятии.





Из-за аварии движение на данном участке на время пришлось полностью перекрыть. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», сейчас там действует реверсивный режим.



