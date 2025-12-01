Происшествия 01.12.2025 в 14:07

На трассе в Бурятии две фуры изуродовали микроавтобус

В аварии пострадали три человека из микрика
Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии две фуры изуродовали микроавтобус
И без того непростую ситуацию на трассе «Байкал» сегодня усугубило крупное ДТП. Оно случилось днем на 314-м км автодороги в районе Байкальского прибоя.

«По предварительным данным, с водитель грузового автомобиля «Джифанг» не учёл дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Хайс». От удара микроавтобус выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Донгфенг». В результате аварии травмы получили водитель и 2 пассажира микроавтобуса», - рассказали в ГИБДД Бурятии.


Из-за аварии движение на данном участке на время пришлось полностью перекрыть. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», сейчас там действует реверсивный режим.


Фото: «Кабанск-инфо.24/7», ГИБДД Бурятии
