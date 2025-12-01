Происшествия 01.12.2025 в 15:47
В Бурятии неудачный обгон завершился столкновением трех автомобилей
К счастью, ДТП обошлось без серьезных травм
Текст: Андрей Константинов
Еще одна крупная авария произошла сегодня днем в Кабанском районе Бурятии. Она случилась на 211-м км федеральной трассы «Байкал».
В ДТП пострадал водитель «Премио», однако от госпитализации он отказался.
Напомним, ранее на трассе «Байкал» возле Байкальского прибоя столкнулись две фуры и микроавтобус.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
«В условиях снегопада и плохой видимости водитель «Мицубиси L200» начал обгон «Тойоты Премио». В ходе совершения маневра он столкнулся с «Хондой Степвагон», которую от удара развернуло и отбросило на «Премио», - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
