В Бурятии пошел под суд первый фигурант дела о многомиллионных хищениях

Им стал брат экс-директора Тункинского нацпарка
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пошел под суд первый фигурант дела о многомиллионных хищениях
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении Жаргала Байминова – брата теперь уже бывшего руководителя Тункинского нацпарка Баира Байминова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2023 года директор нацпарка Баир Байминов заключил два контракта на ликвидацию несанкционированных свалок, а также создал комиссию для экспертизы результатов выполненных работ. В дальнейшем директор, действуя совместно со своим заместителем Владимиром Маргановым, договорились с субподрядчиком, что за взятку в размере 1,5 млн рублей в нарушение условий контракта примут без проведения экспертизы и оплатят часть работ. 

После этого руководители учреждения изготовили и подписали акты, на основании которых подрядчику было выплачено более 55 млн рублей, часть из которых перечислили на счета субподрядчика. За это директор нацпарка получил от представителя субподрядчика 1 млн рублей. Деньги передавались через Жаргала Байминова, который, к слову, также работал в нацпарке старшим инспектором в области охраны окружающей среды. 

В настоящее время уголовное дело в отношении Жаргала Байминова уже поступило на рассмотрение в Тункинский райсуд. 

Напомним, директора нацпарка Баира Байминова правоохранители задержали в июне 2024 года, спустя два месяца после ареста его заместителя Владимира Марганова. Они стали фигурантами одного уголовного дела о крупном хищении при ликвидации свалки в национальном парке. Позже к ним добавились и бизнесмены, занимавшиеся исполнением контрактов. Им инкриминировали хищения на десятки миллионов рублей. 

«Расследование основного уголовного дела в отношении директора национального парка «Тункинский», его заместителя, а также других фигурантов также находится на завершающей стадии», - сообщили в Следственном комитете.
