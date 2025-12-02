В Улан-Удэ водитель «Клюгера» подчистую снес столб

ДТП случилось сегодня около 4 часов ночи на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Там автомобиль «Тойота Клюгер» врезался в опору контактной сети на трамвайных путях. Столб рухнул, а машина получила серьезные повреждения. Как сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», иномарка уходила от погони экипажей ГИБДД.





Из-за аварии с утра произошла задержка в движении трамваев. Его полностью восстановили только к 7 часам.Фото: МУП «Управление трамвая»