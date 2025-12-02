Происшествия 02.12.2025 в 09:20
В Улан-Удэ двое мужчин пострадали на пожаре
На улице Солнечная загорелась квартира в пятиэтажке
Текст: Карина Перова
Вчера вечером в Улан-Удэ произошел пожар в пятиэтажке на улице Солнечная. Очаг располагался в квартире на 3 этаже.
Из подъезда прибывшие пожарные по лестничному маршу с применением спасустройств на свежий воздух вывели четверо жильцов, в том числе двух детей. Не обошлось без пострадавших – двое мужчин 67 и 19 лет получили отравление продуктами горения легкой степени тяжести. Молодой человек также получил термические повреждения лица. От госпитализации они отказались.
«Возгорание на 17 квадратах ликвидировали 25 человек личного состава и 4 единицы. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.