В Улан-Удэ двое мужчин пострадали на пожаре

Вчера вечером в Улан-Удэ произошел пожар в пятиэтажке на улице Солнечная. Очаг располагался в квартире на 3 этаже.

Из подъезда прибывшие пожарные по лестничному маршу с применением спасустройств на свежий воздух вывели четверо жильцов, в том числе двух детей. Не обошлось без пострадавших – двое мужчин 67 и 19 лет получили отравление продуктами горения легкой степени тяжести. Молодой человек также получил термические повреждения лица. От госпитализации они отказались.

«Возгорание на 17 квадратах ликвидировали 25 человек личного состава и 4 единицы. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.