Происшествия 02.12.2025 в 09:35
Автомобиль пьяного водителя из Бурятии пополнит матчасть бойцов СВО
А сам мужчина отработает 260 часов на благо общества
Текст: Андрей Константинов
Житель Гусиноозерска попал под суд за пьяное вождение. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2019 года мужчину привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не сделав должных выводов, в августе 2025 года он вновь сел за руль после распития спиртного и был задержан сотрудниками ГИБДД.
Рассмотрев материалы дела, Гусиноозерский городской суд признал мужчину виновным. Он получил 260 часов обязательных работ и лишился прав на два года.
«Автомобиль «Киа Бонго 3», принадлежащий осужденному, на котором он ехал пьяным, обращен в доход государства. Грузовик будет передан войсковой части для выполнения задач в условия специальной военной операции», - сообщили в прокуратуре.
Тегипьяные водители