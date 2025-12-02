Автомобиль пьяного водителя из Бурятии пополнит матчасть бойцов СВО

Житель Гусиноозерска попал под суд за пьяное вождение. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2019 года мужчину привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не сделав должных выводов, в августе 2025 года он вновь сел за руль после распития спиртного и был задержан сотрудниками ГИБДД.Рассмотрев материалы дела, Гусиноозерский городской суд признал мужчину виновным. Он получил 260 часов обязательных работ и лишился прав на два года.«Автомобиль «Киа Бонго 3», принадлежащий осужденному, на котором он ехал пьяным, обращен в доход государства. Грузовик будет передан войсковой части для выполнения задач в условия специальной военной операции», - сообщили в прокуратуре.