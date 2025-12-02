Происшествия 02.12.2025 в 10:52
В Улан-Удэ несколько экипажей ГИБДД гонялись за пьяным водителем
В итоге мужчина врезался в столб и оказался в больнице
Текст: Андрей Константинов
В ГИБДД Бурятии рассказали подробности о ночном происшествии с автомобилем, который снес столб на проспекте Строителей. Как оказалось, его водитель не выполнил требование инспекторов об остановке и продолжил движение.
«На неоднократные требования полицейских водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» не реагировал и попытался скрыться. Несколько экипажей ДПС организовали преследование нарушителя. На пр. Строителей он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору», - сообщили в Госавтоинспекции.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился 44-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина получил травмы в аварии и был доставлен в больницу. Когда он поправится, его ждут наказания не только за нарушения ПДД, но и огромный счет, которые ему выставит МУП «Управление трамвая» за снесенный столб и задержку движения.
Фото: ГИБДД
ТегиДТП