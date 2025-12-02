В Улан-Удэ несколько экипажей ГИБДД гонялись за пьяным водителем

«На неоднократные требования полицейских водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» не реагировал и попытался скрыться. Несколько экипажей ДПС организовали преследование нарушителя. На пр. Строителей он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору», - сообщили в Госавтоинспекции.









Выяснилось, что за рулем иномарки находился 44-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина получил травмы в аварии и был доставлен в больницу. Когда он поправится, его ждут наказания не только за нарушения ПДД, но и огромный счет, которые ему выставит МУП «Управление трамвая» за снесенный столб и задержку движения.









Фото: ГИБДД