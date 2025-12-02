Происшествия 02.12.2025 в 12:20

В Бурятии мужчина сбил на «зебре» 17-летнюю девушку

ДТП случилось возле улуса Нур-Селение
Текст: Карина Перова
В Бурятии мужчина сбил на «зебре» 17-летнюю девушку
Фото: прокуратура Бурятии

Сегодня почти в 10 часов утра на федеральной трассе возле улуса Нур-Селение Иволгинского района Бурятии сбили 17-летнюю девушку.

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе, на подростка наехал 59-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл».

Пешеход пострадала – ее с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Иволгинского района.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.

ДТП наезд на пешехода авария прокуратура

