Происшествия 02.12.2025 в 12:20
В Бурятии мужчина сбил на «зебре» 17-летнюю девушку
ДТП случилось возле улуса Нур-Селение
Текст: Карина Перова
Сегодня почти в 10 часов утра на федеральной трассе возле улуса Нур-Селение Иволгинского района Бурятии сбили 17-летнюю девушку.
Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе, на подростка наехал 59-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл».
Пешеход пострадала – ее с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.
Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Иволгинского района.
«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.