Происшествия 02.12.2025 в 12:50
В Бурятии осудили фермера-махинатора
Он «нагрел» Минсельхоз почти на 4 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении фермера из Кабанского района, которого обвиняли в крупном мошенничестве. На основании липовых документов он незаконно получил от Минсельхоза 3,7 млн рублей.
О разоблачении фермера-махинатора стало известно в январе этого года. Его накрыли сотрудники УЭБ и ПК МВД Бурятии совместно с коллегами из ФСБ.
Суть мошенничества заключалась в следующем. В июле 2023 года глава крестьянско-фермерского хозяйства подал в Минсельхоз заявку на субсидию из бюджета. Она предназначалась на возмещение части затрат на приобретение роботизированой доильной установки, которая применялась в производстве молока на его молочно-товарной ферме. Однако, фермер завысил стоимость оборудования, и, в результате, получил от министерства на 3,7 млн рублей больше, чем ему полагалось.
Кроме того, следователи выяснили, что на момент получения субсидии молочная ферма, указанная в заявке, по сути, еще не существовала.
«Здание фермы не введено в эксплуатацию, отсутствует подключение к электросетям, там не содержится скот, и, соответственно, не используется доильная установка», - рассказывали тогда в Следственном комитете Бурятии.
Фермера взяли под стражу, позже его перевели под домашний арест. В начале сентября дело поступило в суд.
На суде аграрий полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Причиненный ущерб он возместил. С учетом этого, а также других смягчающих обстоятельств - болезненного состояния здоровья, организацию и участие в благотворительных мероприятиях, положительных характеристик – наказывать строго фермера не стали. Он получил 3 года лишения свободы условно.
Обжаловать вердикт никто не стал, он уже вступил в законную силу.
