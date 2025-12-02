В Бурятии госинспекторы спасли свалившегося в Иркут мужчину

В Бурятии госинспекторы оперативной группы Тункинского национального парка спасли мужчину на реке Иркут. Все произошло 27 ноября в местности Зангинсан.

Местный житель пытался перейти реку вброд, но лед треснул, и сельчанин свалился в воду. К счастью, рядом патрулировали специалисты.

Сотрудники нацпарка оказали пострадавшему помощь, доставили его к машине, чтобы предотвратить обморожение.