Происшествия 02.12.2025 в 14:26
В Бурятии госинспекторы спасли свалившегося в Иркут мужчину
Помощь оказали специалисты Тункинского нацпарка
Текст: Карина Перова
В Бурятии госинспекторы оперативной группы Тункинского национального парка спасли мужчину на реке Иркут. Все произошло 27 ноября в местности Зангинсан.
Местный житель пытался перейти реку вброд, но лед треснул, и сельчанин свалился в воду. К счастью, рядом патрулировали специалисты.
Сотрудники нацпарка оказали пострадавшему помощь, доставили его к машине, чтобы предотвратить обморожение.