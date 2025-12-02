В Бурятии объявили вознаграждение за женщину, обвиняемую в заказном убийстве

«Осенью 2005 года, после завершения предварительного следствия по данному уголовному делу, Ольга Скворцова уклонилась от явки в судебное заседание и скрылась от правоохранительных органов. С этого момента она находится в федеральном розыске. По имеющейся оперативной информации, разыскиваемая использует чужие персональные данные и, возможно, незначительно изменила свою внешность путем пластических операций», - рассказали в МВД Бурятии.





Об преступлении, которое инкриминируют женщине, «Номер один» подробно рассказывал в 2024 году. По версии следствия, Ольга являлась женой бизнесмена, но со временем в семье случился разлад. К этому моменту у женщины уже появился любовник, а в голове созрел план по избавлению от мужа. Для этого она привлекла нового возлюбленного, который согласился помочь и нашел киллеров. В итоге в один из дней в конце мая 1999 года бизнесмен был застрелен из обреза возле собственного дома.





МВД Бурятии объявило вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет задержать 69-летнюю Ольгу Сворцову. По версии следствия, женщина выступила организатором заказного убийства, совершенного в Улан-Удэ еще в 1999 году.Используя современные технологии, полицейские смоделировали портрет женщины – такой, какой она может выглядеть в настоящее время.«Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении или возможных перемещениях Ольги Скворцовой, просим незамедлительно обращаться по телефонам: 8-914-638-70-77, 8 (3012) 41-66-66 или 102. Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется», - сообщает полиция.Суд над Ольгой Скворцовой все же состоялся, несмотря на побег. Женщину заочно признали виновной в организации умышленного убийства по предварительному сговору и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Правда, в 2024 году коллегия по уголовным делам Верховного суда России отменила этот приговор и вернул дело прокурору Бурятии «для устранения препятствий его рассмотрения судом».